Джонни Депп / eastnews.ua
57-летний голливудский актер Джонни Депп закрутил роман с 33-летней немецкой актрисой и моделью Софи Германн.
Пара познакомилась в феврале текущего года, передает Daily Mail.
"Софи оставила лист бумаги со своим номером телефона между струнами гитары Деппа, после чего пара много разговаривала по телефону", - сообщают инсайдеры.
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