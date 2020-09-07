Джонни Депп / eastnews.ua

Пара познакомилась в феврале текущего года, передает Daily Mail.

"Софи оставила лист бумаги со своим номером телефона между струнами гитары Деппа, после чего пара много разговаривала по телефону", - сообщают инсайдеры.

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Автор: УНИАН