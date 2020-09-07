57-летний голливудский актер Джонни Депп закрутил роман с 33-летней немецкой актрисой и моделью Софи Германн.

Пара познакомилась в феврале текущего года, передает Daily Mail.

"Софи оставила лист бумаги со своим номером телефона между струнами гитары Деппа, после чего пара много разговаривала по телефону", - сообщают инсайдеры.