Модель поделилась фото в своей Imstagram-Stories.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая полтора месяца назад стала мамой, впервые опубликовала снимок с новорожденной.

Читайте такжеСупермодель Джиджи Хадид родила дочьВ Instagram-Stories звезда, которая еще даже не обнародовала имя дочери, разместила селфи, на котором изображена с дочкой.

На фото Джиджи с девочкой, лицо которой не видно, позировала сидя на диване. Новорожденная в модных серых штанах спала на мамином плече.

Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.

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Автор: УНИАН