Хадид впервые опубиковала фото с ребенком \ instagram.com/gigihadid/
Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая полтора месяца назад стала мамой, впервые опубликовала снимок с новорожденной.
Читайте такжеСупермодель Джиджи Хадид родила дочьВ Instagram-Stories звезда, которая еще даже не обнародовала имя дочери, разместила селфи, на котором изображена с дочкой.
На фото Джиджи с девочкой, лицо которой не видно, позировала сидя на диване. Новорожденная в модных серых штанах спала на мамином плече.
Модель выложила фото с дочкой \ instagram.com/gigihadid/
Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.
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