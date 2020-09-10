Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid
Одна из самых высокооплачиваемых моделей Джиджи Хадид опубликовала в Instagram фотографию, где позирует для бренда Сalvin Кlein.
Девушка предстала в белых трусиках с завышенной талией и свободной рубахе, которая едва прикрывала ее грудь. На другом фото звезда уж позировала в джинсах, но без верхней одежды. А пикантное место она прикрыла коленом.
Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid
Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid
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