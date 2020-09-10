Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid

Девушка предстала в белых трусиках с завышенной талией и свободной рубахе, которая едва прикрывала ее грудь. На другом фото звезда уж позировала в джинсах, но без верхней одежды. А пикантное место она прикрыла коленом. 

Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid
Хадид показала фото / instagram.com/gigihadid

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич