Джиджи Хадид показала новое фото.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей Джиджи Хадид опубликовала в Instagram фотографию, где позирует для бренда Сalvin Кlein.

Девушка предстала в белых трусиках с завышенной талией и свободной рубахе, которая едва прикрывала ее грудь. На другом фото звезда уж позировала в джинсах, но без верхней одежды. А пикантное место она прикрыла коленом.

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Автор: Диана Могилевич