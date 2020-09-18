Фото сделаны еще летом, но, возможно, этим Джиджи хотела намекнуть, что не стоит торопить события, и она еще не родила своего первенца.

В последнее время ходили слухи, что беременная первенцем супермодель Джиджи Хадид уже родила. Но последние снимки модели в Instagram это опровергают.

Читайте также25-летняя модель Джиджи Хадид беременна от экс-солиста One Direction - СМИДжиджи показала новые снимки своего округлившегося живота. Она позирует в кроп-топе, спортивных штанах темного цвета и светлой панамке. Она сфотографировалась возле лошади и с тарелкой для игры в фризби в руках.

"Снимки 27-й недели беременности. Время пролетело", - подписала фотографии Хадид.

Эти фото сделаны еще летом, но, возможно, этим Джиджи хотела намекнуть, что не стоит торопить события, и она еще не родила своего первенца.

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Автор: Ирина Погорелая