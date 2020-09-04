Актер опубликовал кадры со съемочного процесса новой рекламы.

Известный актер Джейсон Момоа показал кадры со съемок рекламного ролика.

Динамичный ролик актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Известно, что Момоа выступает в роли режиссера рекламного ролика.

"Немного повеселимся, только я и команда развлекаемся съемками нашей потрясающей рекламы", - написал Джейсон, опубликовав видео процесса съемки и конечного результата.

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Перевод: Екатерина Лиманская