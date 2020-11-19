Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа рассказал, что вовсе не похож на своего героя из популярного сериала.
Читайте такжеЗвезда "Игры престолов" рассказал, как пережил бедность
Несмотря на то, что он неохотно рассказывает о своей семье, в этот раз журнал Men’s Health все же расспросил его.
Так, актер рассказал, что в реальной жизни он отдал главенство своей жене Лизе Боне. И он даже не жалеет об этом.
"Я могу выглядеть большим и крутым, но это не так. Я совсем не похож на Кхала Дрого. Я даже у себя дома не король! Например, я очень боюсь своей жены. Мы все стали намного ближе. Жена у меня очень умная и утонченная, а мы с детьми похожи на животных, которых нужно немного дрессировать. Но я постоянно работаю над собой, чтобы стать лучше как отец и муж", - признался артист.
История любви Момоа и Боне:
- Впервые Момоа увидел Боне на экране, когда ему было 8 лет
- Он неоднократно говорил о том, что был влюблен в нее всю жизнь
- Джейсон и Лиза поженились в 2017 году
- К тому времени у них уже было два общих ребенка – дочь Лулу Иолани (род. 23 июля 2007) и сын Накоа-Вульф Манакауапо Намакеа (род. 15.12.2008)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram