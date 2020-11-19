Актор не похож на своего героя в реальности.

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа рассказал, что вовсе не похож на своего героя из популярного сериала.

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Несмотря на то, что он неохотно рассказывает о своей семье, в этот раз журнал Men’s Health все же расспросил его.

Так, актер рассказал, что в реальной жизни он отдал главенство своей жене Лизе Боне. И он даже не жалеет об этом.

"Я могу выглядеть большим и крутым, но это не так. Я совсем не похож на Кхала Дрого. Я даже у себя дома не король! Например, я очень боюсь своей жены. Мы все стали намного ближе. Жена у меня очень умная и утонченная, а мы с детьми похожи на животных, которых нужно немного дрессировать. Но я постоянно работаю над собой, чтобы стать лучше как отец и муж", - признался артист.

История любви Момоа и Боне:

Впервые Момоа увидел Боне на экране, когда ему было 8 лет

Он неоднократно говорил о том, что был влюблен в нее всю жизнь

Джейсон и Лиза поженились в 2017 году

К тому времени у них уже было два общих ребенка – дочь Лулу Иолани (род. 23 июля 2007) и сын Накоа-Вульф Манакауапо Намакеа (род. 15.12.2008)

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Автор: Диана Могилевич