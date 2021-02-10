Певица предстала в новом образе.

Известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке певица предстала с короткой стрижкой. Вероятно, она обрезала свои длинные волосы. Кроме того, звезда сидит на полу в откровенном платье, высоким перчатках и шапочке. При этом ее ключицы и ножки оголены. Фото получилось достаточно сексуальным.

Стоит отметить, что у Джей красивая фигура. Это и не странно, ведь она регулярно занимается спортом и мотивирует своих фанатов вести здоровый образ жизни.

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Автор: Диана Могилевич