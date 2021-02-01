Достаточно откровенным снимком девушка решила проиллюстрировать очередное признание о маме.

Украинская певица, известная как Jerry Heil попозировала в душе без одежды и призналась, как ее хотела назвать мама.

Читайте также"Девочка созрела": певица Jerry Heil "в активном поиске" показала стальной пресс (фото)Новый откровенный снимок девушка опубликовала в своем Instagram.

«Представляете, пандиты! Мама хотела назвать меня Наташей. Считаете, подошло бы? Вот если бы вы выбирали себе имя, это было бы…», - подписала она фото.

Большинство подписчиков певицы решили, что имя Яна ей больше идет: «Не могу представить тебя Наташей», «У меня мурашки от моей Наташки, ага», «А я думал, что тебя Наташа и зовут...», «Если ехать с гастролями в Турцию или Египет, можно взять Наташа как второй псевдоним».

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Автор: УНИАН