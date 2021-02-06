Украинская певица, известная как Jerry Heil, призналась, что хотела бы иметь суперсилы.
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«Холодно. Выбери себе две суперсилы! Какие они? Мои: левитейшон, телепортейшон».
Подписчики в комментариях по большей части оценили снимки, и лишь немногие при этом ответили на вопрос певицы: «Классные фото», «Фото огонь», «Когда попросили фото для резюме», «Тоже телепортация, но не только здесь и сейчас, а по всей временной линии, ну и регенерация/бессмертие».
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