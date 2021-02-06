Исполнительница хотела бы уметь телепортироваться.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, призналась, что хотела бы иметь суперсилы.

Читайте также"Девочка созрела": певица Jerry Heil "в активном поиске" показала стальной пресс (фото)Девушка опубликовала в своем Instagram серию забавных фото и написала:

«Холодно. Выбери себе две суперсилы! Какие они? Мои: левитейшон, телепортейшон».

Подписчики в комментариях по большей части оценили снимки, и лишь немногие при этом ответили на вопрос певицы: «Классные фото», «Фото огонь», «Когда попросили фото для резюме», «Тоже телепортация, но не только здесь и сейчас, а по всей временной линии, ну и регенерация/бессмертие».

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Автор: УНИАН