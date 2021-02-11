Исполнительница пожаловалась на "долбаный перфекционизм".

Украинская певица, известная как Jerry Heil, пожаловалась в сети на изнурительные тренировки.

Читайте также"Девочка созрела": певица Jerry Heil "в активном поиске" показала стальной пресс (фото)О слишком жестком распорядке дня исполнительница написала в своем Instagram.

«Я поною здесь, потому что ааааааааа... Так не хочу писать блевотинные, грустные посты, незачем развозить сопли по тексту и светить скучным фейсом в сториз. Я не хочу заряжать вас этим... Мой режим сейчас - тренировка - студия - тренировка. И потом еще тренировка. Потом фортепиано. И потом вокал. Потом дома валяюсь на ковре. Хочу обниматься долго, чтобы стало легче, но не позволяю себе передавать такое состояние ближним», – отметила певица.

По ее словам, она обожает такой режим, но «долбаный перфекционизм» не позволяет «насладиться результатами»:

«Мне просто надо дописать альбом и покиснуть в морской воде».

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Автор: УНИАН