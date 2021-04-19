Также Джанабаева поделилась фото, на которых видно, как ее дома с роддома встречали родные.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно родила артисту третьего ребенка, впервые показала фото с новорожденной дочерью.

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Снимок с ребенком певица опубликовала на своей странице в Instagram.

42-летняя Джанабаева показала крошечную ручку девочки.

Также она поделилась фото, на которых видно, как ее дома встречали родные из роддома. Ее дом с Валерием Меладзе украсили розовыми шариками.

"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", - написала счастливая мама девочки.

Пользователи сети также поздравили ее с рождением дочери: "Ура! С рождением принцессы! Счастье!!! Поздравляю, дорогие! Будьте счастливы; Ура! Поздравляем! Какое счастье! Поздравляю! Поздравляю вас, будьте счастливы; Мурашки...; Какие длинные пальчики. Будет музыкальная у своих гениальных родственников. Здоровья ребенку и маме!"

Отметим, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей - сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не называет.

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Автор: Виктория Гордиенко