Джамала высказалась о Евровидении 2022 и победе Украины.

Украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала в блиц-интервью УНИАН высказалась о победе группы Kalush Orchestra на Евровидении и прокомментировала скандал вокруг оценок украинского жюри для Польши.

Джамала, как ві думаете, заслуженно ли Kalush Orchestra одержали победу на Евровидении или, возможно, эта победа досталась нам из-за войны и пристального внимания Европы?

Ребята и вся команда большие молодцы! Могу только представить, как сложно - прежде всего морально - готовиться к шоу, проводить репетиции, переживать эмоции на фоне войны, трагедии, что происходит в стране. Но они сделали все на самом высоком уровне и заслуживают теплых слов и комплиментов.

Конечно, победа Kalush Orchestra - это мощный жест поддержки всем нам, украинцам, во время войны, и контекст имеет значение. Но это не отменяет всех заслуг ребят и их команды - они сделали большую работу.

Какое будущее ждет группу? Могут ли они стать мировыми звездами?

Я могу говорить о своем опыте - победа на Евровидении в 2016 году дала моей карьере мощный дополнительный толчок. Я до сих пор благодарна европейской аудитории и, конечно, собственным слушателям за поддержку! Меня тепло принимают в европейских странах, и эта медийность очень помогла во времена войны.

Я желаю Kalush Orchestra, чтобы победа на Евровидении и для них стала новым разделом в их карьере. Чтобы они воспользовались этой возможностью в пользу страны.

В финале конкурса солист группы Олег Псюк призвал мир спасти Мариуполь и защитников завода "Азовсталь". После этого был риск их дисквалификации. Почему на Евровидение нельзя говорить о войне, если это один из шансов призвать к разуму цивилизацию и попытаться остановить войну?

Это вопрос из разных плоскостей. Формально правилами Евровидения действительно запрещены любые политические высказывания и призывы, потому что это прежде всего песенный конкурс. Но если судить с моральной точки зрения - возможно ли выступать на самой большой сцене Европы и не рассказать о трагедии, что происходит в твоей стране? Возможно ли не использовать какой-либо возможности, чтобы спасти наших людей? Я думаю, что ребята сделали то, что сделал бы каждый украинец на их месте. И, конечно, поддерживаю и аплодирую им за этот шаг.

В следующем году Евровидение должно состояться в Украине. В каком городе вы хотели бы, чтобы оно прошло?

Моя мечта - это Евровидение в свободной Украине, а Львов, Днепр или Симферополь разницы нет. Мы все надеемся и верим, что это будет возможно.

Кстати, сейчас разгорелся скандал вокруг оценок украинского жюри для Польши. Что вы думаете об этом?

Я не хочу оценивать работу нашего жюри - оценку дало наше общество, которое, мягко говоря, было удивлено таким решением. В этом году и у Польши, и у Литвы вышли блестящие, на мой взгляд, выступления. Особенно выделю Монику Лю (представительница Литвы, исполнившая песню Sentimentai. Более того, после финала конкурса она выразила радость тому, что победила именно Украина).

А какие выступления на Евровидении 2022 вам понравились больше всего?

Могу выделить представителя от Великобритании, занявшего второе место. Это яркий, харизматичный артист с мощной песней, так рада видеть его на первых позициях. Швеция, как одна из самых песенных, если можно так сказать, стран Европы и мира, вновь показала самый высокий уровень.

Приятно удивила Исландия: невероятные женщины, волшебное шоу и приятный жест поддержки. А также была поражена испанским шоу. Шанель - уже готовая артистка высокого уровня, которую, вероятно, ждет большое будущее. Мы были знакомы с ней еще до Евровидения - она сильно поддерживала меня во время моих выступлений в Испании - и я рада, что сейчас она получает внимание и признание, которого заслуживает.

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