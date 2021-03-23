Популярная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом Dorofeeva, удивила Instagram новым образом.
Читайте такжеНадя Дорофеева предстала в образе роковой женщиныНа опубликованном в сети снимке артистка предстала в чувственном образе. И многие фанаты ее не узнали.
В кадре Дорофеева позирует в ультрамодном полупрозрачном наряде оливкового цвета с объемными рукавами. На фотографии она с влажным макияжем и с эффектом мокрых волос.
"Локдаун", - коротко подписала Надя снимок.
"Надь, я тебя тут не узнала, такая краасииваяя", "Не узнала", "На себя вообще не похожа", "Такая стильная", - пишут в комментариях к фото.
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