На фотографии она с влажным макияжем и с эффектом мокрых волос.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом Dorofeeva, удивила Instagram новым образом.

Читайте такжеНадя Дорофеева предстала в образе роковой женщиныНа опубликованном в сети снимке артистка предстала в чувственном образе. И многие фанаты ее не узнали.

В кадре Дорофеева позирует в ультрамодном полупрозрачном наряде оливкового цвета с объемными рукавами. На фотографии она с влажным макияжем и с эффектом мокрых волос.

"Локдаун", - коротко подписала Надя снимок.

"Надь, я тебя тут не узнала, такая краасииваяя", "Не узнала", "На себя вообще не похожа", "Такая стильная", - пишут в комментариях к фото.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко