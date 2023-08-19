Девушка написала отцу сразу после того, как сумела спрятаться после "прилета".

Дочь фронтмена группы KOZAK System Ивана Леньо, Маланка, попала под ракетный удар по Чернигову. Артист показал переписку с девушкой.

Ребенок певца находился прямо в месте "прилета". Взрывом ее отбросило в стену. Девушка чудом не получила серьезные повреждения.

"Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом, и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови", - написала дочь фронтмена.

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Также она рассказала, что видела трупы. Дочке артиста пришлось бежать к укрытию по стеклу, рядом с телами погибших людей.

"Куча трупов, крик, мы бежали по стеклу и между трупов. Папа, это п*здец. Я не знаю, как мы выжили, но спасибо нашим ангелам. Добежали до подвала, стекло вытряхнули, раны обработали. Мама тоже в подвале, но в другом. Пока сидим здесь", - добавила дочь артиста.

Сам Леньо отметил, что сегодня он поседел. В комментариях фаны пишут, что они шокированы очередной атакой россиян. Пользователи также добавили, что дочь артиста "родилась" в рубашке. Также они пишут:

"Моя мама тоже там была, вышла именно из церкви за Драмом... Очень сильно испугалась. плачет и плачет. Храни всех Бог"

"Боженька уберег"

"Как ужасно такое прочесть. Страшная трагедия. Слава Богу, ваши родные живы!".

Ракетный удар по Чернигову - что известно

Сегодня россияне ударили по мирному городу. Оккупанты попали по центру Чернигова. Уже известно о 7 погибших, немало людей пострадало.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на очередное преступление россиян. Он выразил соболезнования тем, кто потерял родных. Также Зеленский отметил, что РФ обязательно должна проиграть в этой войне, ведь только это будет победой жизни.

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