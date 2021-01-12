На фотографии Алла Добкина позирует в закрытом купальнике, который частично скрывает большую татуировку в паховой области.

Дочь бывшего главы Харьковской ОГА и экс-народного депутата Михаила Добкина Алла похвасталась большой татуировкой в интимном месте.

Фотографию девушка выложила в сториз в своем Instagram.

На ней она позирует в закрытом купальнике, который частично скрывает большую татуировку в паховой области. Также хорошо видны татуировки на обеих руках Аллы.

Алла Добкина сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Она остановилась в шикарной гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН