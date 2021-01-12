Алла Добкина сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах / фото Алла Добкина/Instagram
Дочь бывшего главы Харьковской ОГА и экс-народного депутата Михаила Добкина Алла похвасталась большой татуировкой в интимном месте.
Фотографию девушка выложила в сториз в своем Instagram.
На ней она позирует в закрытом купальнике, который частично скрывает большую татуировку в паховой области. Также хорошо видны татуировки на обеих руках Аллы.
Алла Добкина сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Она остановилась в шикарной гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае.
фото Алла Добкина/Instagram
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