Видимых улучшений пока нет.

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже давно борется с онкологией. У нее злокачественная опухоль головного мозга.

В связи с этим артистка перестала выходить на связь с поклонниками. О ее состоянии рассказывает ее старшая дочь Анна. Однако и девушка делает это крайне редко.

При этом поклонники не теряют надежды узнать хоть что-то о состоянии Заворотнюк. Поэтому Анна решила сделать исключение и рассказать, как сейчас себя чувствует ее звездная мама.

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В инста-сториз девушка призналась, что ее мама до сих пор борется с онкологией, улучшений пока нет.

"Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное", - сказала Анна.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

О том, что у Заворотнюк онкология стало известно еще в 2020 году. На тот момент она уже редко появлялась в соцсетях, однако ее родные какое-то время держали в секрете ее заболевание. Тогда у актрисы обнаружили четвертую стадию онкологии.

Друзья актрисы рассказывали, что она потеряла волосы и передвигается на инвалидной коляске. Ее коллега ранее заявил, что внешний вид Заворотнюк оставляет желать лучшего.

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