По словам поклонников, они были лучшего мнения о хореографе.

Украинская хореограф Илона Гвоздева стала приглашенной судьей пятого эфира шоу "Танцы со звездами". Девушка ставила невысокие баллы участникам и даже поскандалила с другой судьей Екатериной Кухар.

После шоу Илона поделилась в своем инста-блоге впечатлениями от выпуска. По ее словам, ей было сложно, хотя она очень хотела попасть в четверку жюри.

"Я поборола все свои страхи и осуществила одно из своих сокровенных желаний. Спасибо за доверие отведенное мне народом. Конечно, я понимаю, не все было идеально и не всем я понравилась. Мои комментарии, моя речь, мой голос, мои оценки и так далее. И знаете, что я думаю? Я не должна всем нравиться, я неидеальная, но я живая, искренняя, честная, в первую очередь с собой, я чувствовала и оценивала сердцем", - написала Гвоздева.

Читайте также"Спас жизнь любимой": известная певица едва не задохнулась прямо на сценеПри этом поклонники отметили, что Илона была слегка фамильярной.

"У меня такое впечатление будто вы так долго ждали, чтобы попасть в жюри и вот вы здесь, и вас понесло, даже слишком. И не понравилась ваша фамильярность с Кухар и как вы хотели показать, что вы такой же профессионал. Вы крутая, профессиональная танцовщица, но до Кухар вам надо еще расти", "Я немного была в шоке. Я очень хорошо к вам отношусь, вы мне очень нравитесь, но вчера это была жесть", "Уважаю вас как танцовщицу, но в жюри вам делать пока нечего", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич