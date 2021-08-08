Телеведущий купил землю в поселке Верховина.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров сообщил в своем Instagram-блоге о грандиозной покупке.

Ведущий программы "Мир наизнанку" рассказал, что много раз был в Карпатах, и сейчас чувствует себя там как дома.

"Гид давно подкидывал идею насчет покупки дачи, и вот я окончательно "созрел". Понял, что хочу. В этом решении помогли поставить точку новые съемки: гид уехал и на неделю оставил мне ключи от домика и машину. Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить – вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет. Йо, гуцулы, будем соседями", - написал Комаров.

Также он добавил, что это то самое место, куда он хочет чаще приезжать.

Читайте такжеНастя Каменских топлес показала свое идеальное утро

"11 месяцев назад я впервые приехал в гуцульскую столицу (Верховина, - УНИАН). Я думал, что знаю Карпаты, но вдруг открыл для себя лучшие виды на Говерлу и Черногорский хребет, какую-то особенную, спокойную атмосферу рядом с городом, встретил фантастических людей. Я нашел место, в котором не только очень много сюжетов для программы, а в которое хочу вернуться вне работы", - добавил ведущий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич