Дита фон Тиз показала новое фото.

Известная фотомодель и звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в сексуальном боди с подтяжками. Также она надела высокие рукавички. А дополнили образ солнцезащитные очки и массивное колье. Стоит отметить, что сквозь секси-боди просвечиваются соски Диты.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич