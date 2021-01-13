Умер известный российский актер

Денис Карасев умер в возрасте 58 лет.

Известный российский актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 58 лет. На данный момент неизвестно где и когда похоронят актера. Читайте такжеУмерла сестра королевы Елизаветы Об этом РБК сообщила подруга семьи актера. По словам подруги, актер умер во сне. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Кто такой Денис Карасев: Карасев родился 1 августа 1963 года

Он был актером театра имени Маяковского, позже театра "Ленком"

Также он снимался в известных российских сериалах - "Дальнобойщики", "Каменская", "Две судьбы", "Сволочи", "Мы из будущего - 2" Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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