25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым откровенным фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеИзвестная модель блеснула упругой грудью в леопардовом купальникеНа новом фото девушка появилась в вязаной кофте молочного цвета от boohooMAN. Модель надела ее на голое тело и не застегнула пуговицы, таким образом наполовину обнажив грудь.

На снимке модель позирует сидя на диване с чашкой в руках, а позади виднеется красивый пейзаж. "Послеполуденный чай", - подписала снимок Роуз.

Также модель указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая