Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз обнародовала в социальной сети Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в розовых микротрусиках и топике с длинным рукавом. При этом у нее настолько пышная грудь, что аж выпадает из белья.
Фанатам такой снимок понравился. Они пишут в комментариях, что Деми похожа на куколку. По их словам, она всегда замечательно выглядит.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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