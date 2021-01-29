Деми Роуз обрадовала фанов новым снимком.

Известная модель Деми Роуз обнародовала в социальной сети Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в розовых микротрусиках и топике с длинным рукавом. При этом у нее настолько пышная грудь, что аж выпадает из белья.

Фанатам такой снимок понравился. Они пишут в комментариях, что Деми похожа на куколку. По их словам, она всегда замечательно выглядит.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич