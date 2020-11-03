Деми Роуз показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в сером полупрозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. На голову она надела платок из такой же ткани, как и платье. Стоит отметить, что у Деми пышные формы, которые она всячески демонстрирует.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич