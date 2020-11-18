Модель показала грудь / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото она предстала в черном прозрачном боди, через которое просвечивалось ее тело. Грудь она слегка прикрыла присосками в виде сердечек. Дополнила она такой откровенный образ солнцезащитными очками.
Интересно, что у Деми очень тонкая талия и пышные бедра. Девушка часто демонстрирует свои формы.
Модель показала фигуру / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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