Деми Роуз обнародовала новый снимок.

Известная модель Деми Роуз часто публикует в социальной сети Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует свои пышные формы.

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В этот раз она решила надеть белое мини-платье, которое полностью обтягивает ее тело. К камере она позирует спиной. При этом руки Деми поднесла к волосам, чтобы сделать их более объемными, и слегка повернула голову к фотографу.

Стоит отметить, что на фоне видно безумно красивый закат. Сейчас Роуз отдыхает на испанском курорте Ибица. Красота там, конечно, неописуемая. Впрочем, как и сама модель.

"Королева острова", "Секси", "Ну, какая же ты красивая", - пишут поклонники.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич