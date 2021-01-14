Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такжеMARUV показала нежное фото в купальнике
На фото она позирует в розовой дутой курточке, которую слегка расстегнула. Таким образом Деми засветила свою пышную грудь. Дополнила она такой образ ободком, который прикрывал ее уши.
Стоит отметить, что Деми обладает нестандартной фигурой - пышные бедра и грудь и тонкая талия. Вокруг ее форм ходит много слухов.
Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram