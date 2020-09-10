Деми Роуз показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии, где позирует голышом.

На снимках девушка сидит на каменных ступеньках и прикрывает интимные места белым полотенцем. Волосы она заплела в низкий пучок, выпустив крупный локон на виске. Ярким акцентом стали массивные кольца, которые изящно сияли на ее руке.

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Автор: Диана Могилевич