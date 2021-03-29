Модель решила сразу выставить все свои "козыри".

Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию.

На одном из снимков она позирует с обнаженной грудью, прикрывая соски волосами. А на втором фото она уже появилась в вязаных трусиках с завышенной талией. Изюминки фото добавило то, что Роуз позировала на фоне сена.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич