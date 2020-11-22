Модель показала фото / instagram.com/demirose
Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый ролик.
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На видео она предстала в раздельном ярком купальнике и маской. На кадрах Роуз плавает под водой. При этом оператор снял ее с таким ракурсов, чтобы было видно ее пышные формы, которые девушка часто демонстрирует в соцсетях.
Стоит отметить, что у Деми красивая фигура. По словам ее фанатов, девушка выглядит сочно.
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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