Роуз показала сочные формы / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.
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На ней модель позирует в раздельном купальнике кислотного цвета. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж со стрелками.
Стоит отметить, что у Роуз очень пышные формы, которые она часто демонстрирует. Поклонники всегда с удовольствием смотрят на фото Деми и оставляют множество позитивных комментариев.
Роуз показала сочные формы / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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