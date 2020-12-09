Модель опубликовала новый снимок.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном спортивном костюме с укороченной кофтой. Деми повернулась к камере спиной, тем самым показав свои пышные бедра.

Стоит отметить, что девушка часто демонстрирует свои формы. Она активно ведет свою страничку в социальной сети, и часто делиться с поклонниками пикантными снимками.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич