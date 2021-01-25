Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в секси-боди.
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На снимке звезда предстала в нюдовом боди, который слегка оголял ее пышную грудь. А дополнила она такой экстравагантный образ ботфортами. Стоит отметить, что у Деми аппетитные формы, которые она всячески демонстрирует.
В социальной сети за ней следят почти 16 миллионов человек. Они делают Роуз множество комплиментов.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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