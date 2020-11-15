Модель показала фото / instagram.com/demirose

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок. 

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На фото девушка позирует, лежа на боку. Она надела раздельный купальник кофейного цвета с коричневыми пятнышками. Из своих роскошных волос она заплела две косички. 

Стоит отметить, что Роуз обладает пышными формами, которые не всегда вмещаются в белье. При этом девушка всегда выглядит очень соблазнительно.

Модель показала фото / instagram.com/demirose

Кто такая Деми Роуз:

  • Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
  • Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
  • Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич