Деми Роуз обладает пышными формами.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото девушка позирует, лежа на боку. Она надела раздельный купальник кофейного цвета с коричневыми пятнышками. Из своих роскошных волос она заплела две косички.

Стоит отметить, что Роуз обладает пышными формами, которые не всегда вмещаются в белье. При этом девушка всегда выглядит очень соблазнительно.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич