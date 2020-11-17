Модель показала пикантное фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует, сидя в роскошной ванне. Она наполнила ее водой с лепестками разных цветов. Звезда залезла в ванну полностью обнаженной, прикрыв лишь руками грудь.

"Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Просто цветет", - подписала фото Деми.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич