Модель показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такжеПопулярная модель не уместила грудь в купальник (фото)
На фото она позирует, сидя в роскошной ванне. Она наполнила ее водой с лепестками разных цветов. Звезда залезла в ванну полностью обнаженной, прикрыв лишь руками грудь.
"Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Просто цветет", - подписала фото Деми.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram