Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеУ известной модели выпала упругая грудь из топаНа новых снимках Роуз позирует в белом боди от @prettylittlething. Модель расстегнула его, таким образом подчеркнув свою пышную грудь.
Волосы Роуз распустила и надела солнцезащитные очки, на лицо модель нанесла насыщенный нюдовий макияж. На шее у девушки колье с ее именем.
"Первый или второй",- подписала снимки модель.
Также Роуз указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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