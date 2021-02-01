25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми пикантными фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеУ известной модели выпала упругая грудь из топаНа новых снимках Роуз позирует в белом боди от @prettylittlething. Модель расстегнула его, таким образом подчеркнув свою пышную грудь.

Волосы Роуз распустила и надела солнцезащитные очки, на лицо модель нанесла насыщенный нюдовий макияж. На шее у девушки колье с ее именем.

"Первый или второй",- подписала снимки модель.

Также Роуз указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая