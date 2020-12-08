Модель показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует без белья, но в легком белом халатике с глубоким декольте. Девушка села на песок, согнув ноги перед собой. Она выгнулась так, чтобы было видно ее пышные формы.
Также Роуз надела на голову украшение, как в индийских фильмах. Оно идеально село на длинные волосы модели. На лицо девушка нанесла нюдовый макияж.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
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