25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым горячим фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеСочная Деми Роуз голышом искупалась в ванне с цветамиНа новых фото девушка появилась появилась в черном боди от бренда prettylittlething. В области декольте она полностью расстегнула молнию. Боди выгодно подчеркнул пышную грудь девушки. На верх она надела черную длинную шубу. Образ модель дополнила черными ботфортами и солнцезащитными очками

Роуз накрасила губы нюдовой помадой и собрала волосы в хвост.

"Добро пожаловать в Матрицу... Один из моих любимых образов из моего нового сотрудничества с @prettylittlething", - подписала снимок модель.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая