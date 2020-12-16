Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеДеми Роуз в стильном боди похвасталась пышной грудьюМодель поделилась с поклонниками новой горячей фотографией.
На новом фото девушка появилась в белом коротком топе с открытой спиной и длинными рукавами от бренда prettylittlething. Также она надела обтягивающие штаны терракотового цвета, которые выгодно подчеркнули пышные формы девушки. Образ модель дополнила черными солнцезащитными очками.
Роуз накрасила губы нюдовой помадой и собрала волосы в хвост.
"Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с моей новой работой с @prettylittlething. 🖤 Чтобы купить мои образы, нажмите ссылку в моей биографии", - подписала снимок модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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