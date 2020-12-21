25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми откровенными фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеС глубоким декольте и в ботфортах: Деми Роуз предстала в новом образеНа новых фото девушка появилась в нарядах с животным принтом. На одном из снимков модель облачена в полностью прозрачный пеньюар, открывающий зону декольте. Она собрала волосы в прическу и нанесла легкий макияж. Девушка сидит на диване, окруженная подарками. Модель решила побыть немного Санта Клаусом и устроить Рождественский розыгрыш подарков среди своих подписчиков.

"Я объединился с @collabhouseagency, чтобы дать моим подписчикам шанс выиграть призы на сумму 4К фунтов стерлингов от @rafflebay", - подписала снимок модель и указала условия розыграша.

На втором фото модель позирует с жирафом. Снимок сделан в Кении. "История любви", - подписала модель под фото. Для этого фото модель надела сарафан от @prettylittlething, который подчеркнул соблазнительные формы девушки.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образов.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая