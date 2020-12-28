Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике показала фото с отдыха на МальдивахНа новых фото девушка появилась в белом обтягивающем платье, которое выгодно подчеркнуло изгибы тела. Модель расстегнула молнию в районе декальте и сверкнула своей пышной грудью.
На снимках модель позирует лежа на белом одеяле. Она распустила волосы и нанесла легкий макияж с акцентом на губы.
Выберите свою персону ... 1, 2 или 3? Платье из моей новой коллекции с @prettylittlething", - подписала снимки девушка.
Также модель указала локацию, где были сделаны снимки - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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