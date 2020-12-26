25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми откровенными фото.

Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеИзвестная модель в стильном сарафане поделилась снимком из отдыха в КенииНа новых фото девушка снова появилась в откровенном наряде - на ней надет только бюсгальтер, а поверх красный кожанный плащ. Она распустила волосы и нанесла макияж, сделав акцент на губах.

Девушка позирует на кровати, вероятно, в комнате отеля. Сами снимки сделаны на популярном испанском курорте Ибица.

"Санта, в этом году я в хорошем списке", - подписала снимок модель.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа, засыпав поздравлениями с Рождеством и признаниями в любви.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая