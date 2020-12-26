Модель не перестает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном сарафане поделилась снимком из отдыха в КенииНа новых фото девушка снова появилась в откровенном наряде - на ней надет только бюсгальтер, а поверх красный кожанный плащ. Она распустила волосы и нанесла макияж, сделав акцент на губах.
Девушка позирует на кровати, вероятно, в комнате отеля. Сами снимки сделаны на популярном испанском курорте Ибица.
"Санта, в этом году я в хорошем списке", - подписала снимок модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа, засыпав поздравлениями с Рождеством и признаниями в любви.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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