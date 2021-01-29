Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеС бананом в руках: известная модель выложила снимки с отдыха в ИспанииНа новых фото девушка появилась абсолютно нагой, только волосы подвязала бантом.
"Я хочу всегда оставаться такой. Жить спокойно в уголке блаженства", - подписала снимки Роуз, на которых держит в руках журнал.
Рядом с моделю, которая позирует на покрывале среди полевых цветов, улеглась собачка.
Также модель указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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