Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеС бананом в руках: известная модель выложила снимки с отдыха в ИспанииНа новых снимках Роуз позирует в белом карп-топе из-под которого выглядывает грудь, а на бедра модель повязала парео, которое выгодно подчеркнуло формы девушки.
Волосы Роуз распустила, а на лице у нее легкий нюдовый макияж.
"Где-то за морем", - подписала снимок модель.
Автором снимков стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.
Также модель указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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