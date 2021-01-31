25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми пикантными фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеС бананом в руках: известная модель выложила снимки с отдыха в ИспанииНа новых снимках Роуз позирует в белом карп-топе из-под которого выглядывает грудь, а на бедра модель повязала парео, которое выгодно подчеркнуло формы девушки.

Волосы Роуз распустила, а на лице у нее легкий нюдовый макияж.

"Где-то за морем", - подписала снимок модель.

Автором снимков стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.

Также модель указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая