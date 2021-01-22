Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеПрикрыла грудь рукой: известная модель поделилась с поклонниками пикантным фотоНа новых фото девушка появилась в топе розового цвета и трусиках оливкового цвета от @prettylittlething. Волосы модель слегка присобрала и нанесла нюдовый макияж.
"Завтрак", - подписала снимки Роуз, на которых держит в руках банан.
Также модель указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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