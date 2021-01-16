25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым откровенным фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеПопулярная модель не вместила грудь в секси-комбинациюНа новом фото девушка появилась полностью обнаженная, лишь с платком на голове и в солнцезащитных очках. Грудь модель прикрыла рукой.

"То, как мы отражаем мир вокруг нас, является прямым отражением мира внутри нас", - подписала снимок Роуз.

Также модель указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Автором снимка стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая