Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеПопулярная модель не вместила грудь в секси-комбинациюНа новом фото девушка появилась полностью обнаженная, лишь с платком на голове и в солнцезащитных очках. Грудь модель прикрыла рукой.
"То, как мы отражаем мир вокруг нас, является прямым отражением мира внутри нас", - подписала снимок Роуз.
Также модель указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Автором снимка стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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