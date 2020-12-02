Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике показала фото с отдыха на МальдивахМодель снова поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Фото было сделано на известном испанском курорте Ибица.
На новом фото девушка появилась в розовой пижамке, которая состоит из коротких шорт и лифчика из теплой ткани от бренда prettylittlething. Сверху модель накинула укороченную куртку в тон пижамке.
На фото Роуз позирует стоя у стены. "Комфортно и мило", - подписала фото девушка.
Из украшений на девушке цепочка с подвеской и кольца на пальцах.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
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