25-летняя британская модель выложила в соцсеть новое пикантное фото.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

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На новом фото девушка появилась в розовой пижамке, которая состоит из коротких шорт и лифчика из теплой ткани от бренда prettylittlething. Сверху модель накинула укороченную куртку в тон пижамке.

На фото Роуз позирует стоя у стены. "Комфортно и мило", - подписала фото девушка.

Из украшений на девушке цепочка с подвеской и кольца на пальцах.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

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Автор: Ирина Погорелая