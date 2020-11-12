25-летняя британская модель выложила в соцсеть фото с отдыха.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеДеми Роуз в откровенном бикини показала роскошные формыМодель вновь поделилась с поклонниками снимком со своего отдыха.

На новом фото девушка появилась в откровенном купальнике бежевого цвета с тигровым принтом от бренда prettylittlething. Купальник подчеркнул аппетитные формы модели.

На фото Роуз позирует стоя с собачкой в руке. Снимок сделан на фоне глиняной горы. На голове у модели соломенная шляпка, а волосы заплетены в косу.

"По вторникам мы маскируемся", - подписала фото модель.

Также модель обозначила геолокацию. Это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

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Автор: УНИАН