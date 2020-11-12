Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеДеми Роуз в откровенном бикини показала роскошные формыМодель вновь поделилась с поклонниками снимком со своего отдыха.
На новом фото девушка появилась в откровенном купальнике бежевого цвета с тигровым принтом от бренда prettylittlething. Купальник подчеркнул аппетитные формы модели.
На фото Роуз позирует стоя с собачкой в руке. Снимок сделан на фоне глиняной горы. На голове у модели соломенная шляпка, а волосы заплетены в косу.
"По вторникам мы маскируемся", - подписала фото модель.
Также модель обозначила геолокацию. Это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Новости по теме
- Деми Роуз в необычном купальнике поделилась фото с отдыха на Мальдивах
- Деми Роуз в откровенном купальнике поделилась фото с отдыха
- Деми Роуз в откровенном бикини цвета хаки похвасталась своими формами
- Модель Деми Роуз в крошечном бикини показала роскошные формы
- Популярная модель с пышными бедрами показала фигуру
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram