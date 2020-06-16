"Не хочу меняться": участница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова обратилась к подписчикам

Победительница шоу "Холостяк-10" призналась, что не хочет меняться.

Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что она такая, какая есть и меняться не хочет.

"Озорной характер и спокойствие, юмор и серьёзность, грубость и женственность... это всё я и я вовсе не хочу меняться. Я не хочу строить из себя непонятно кого, не хочу поддерживать определённый образ, которому не соответствую и точно не хочу переступать через себя, чтобы всем нравиться. Часто читаю от вас, что я одновременно и такая вся шикарная девушка, и "своя в доску". Это, действительно, обо мне", - написала Даша.

Также девушка добавила, что чувствует себя одинаково хорошо в разных образах.

Читайте такжеХолостяк 10: финалистка проекта заинтриговала видео с последнего выпуска

"Я одинаково круто чувствую себя и в вечернем платье, и в спортивном костюме. И на светских мероприятиях, и на лавочке с друзьями. И общаясь на серьезные темы, и не останавливаясь от смеха. Шутка: "девушка должна быть такой, чтобы с ней было комфортно и в дорогих ресторанах, и воровать в посёлке черешни" - точно про меня", - добавила Ульянова.

Даша призналась, что ей радостно на душе, когда "ее людям" с ней комфортно в разных ситуациях. Она призвала всех подписчиков быть такими, какими они есть на самом деле.

"А ещё я очень не хочу, чтобы обо мне говорили: "Ой знаете, в жизни она абсолютно не такая, как в интернете", как часто бывает. Я рада, что "моим людям" со мной комфортно в разных ситуациях. И вас я тоже призываю быть такими, какими вы являетесь на самом деле. Не нужно слепо следовать каким-то инстаграмным образам и трендам", - подытожила девушка.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Ульянова в прозрачном белье показала пышную грудь.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram