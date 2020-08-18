21-летняя жена известного телеведущего сверкнула обнаженной грудью (фото)
15:31, 18 августа 2020Звезды
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Даша Квиткова показала новое фото.
Даша показала фото / instagram.com/kvittkova
Супруга известного телеведущего Никиты Добрынина и по совместительству блогерша Даша Квиткова опубликовала в Instagram откровенное фото.
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Девушка сидит на кровати в красных трусах и прикрывает оголенную грудь рукой. При этом фанаты предположили, что эти трусы могут быть Никиты.
"Такая шикарная", "Невероятно красивая", "Как всегда огонь", "Очень милая, и улыбка твоя располагает людей", - написали поклонники.
Даша показала фото / instagram.com/kvittkova
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