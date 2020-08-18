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21-летняя жена известного телеведущего сверкнула обнаженной грудью (фото)

15:31, 18 августа 2020
Звезды
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Даша показала фото / instagram.com/kvittkova

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Девушка сидит на кровати в красных трусах и прикрывает оголенную грудь рукой. При этом фанаты предположили, что эти трусы могут быть Никиты.

"Такая шикарная", "Невероятно красивая", "Как всегда огонь", "Очень милая, и улыбка твоя располагает людей", - написали поклонники.

Даша показала фото / instagram.com/kvittkova

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Автор: Диана Могилевич

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