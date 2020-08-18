21-летняя жена известного телеведущего сверкнула обнаженной грудью (фото)

Даша Квиткова показала новое фото.

Супруга известного телеведущего Никиты Добрынина и по совместительству блогерша Даша Квиткова опубликовала в Instagram откровенное фото.

Читайте также"18+": известная певица сверкнула "клубничкой"

Девушка сидит на кровати в красных трусах и прикрывает оголенную грудь рукой. При этом фанаты предположили, что эти трусы могут быть Никиты.

"Такая шикарная", "Невероятно красивая", "Как всегда огонь", "Очень милая, и улыбка твоя располагает людей", - написали поклонники.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич