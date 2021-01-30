Поклонники модели отреагировали массой комплиментов.

Украинская модель и певица Даша Астафьева объявила, что вернулась в большой спорт, опубликовав пару снимков в новом нежном образе.

Читайте также"Шикарная женщина": 51-летняя Джей Ло сверкнула сочными ягодицамиОб этом она сообщила в своем Instagram.

«Все. Я опять вернулась в большой спорт. Бой обжорству и лени! Становую тягу, на радостях, делала именно с таким лицом! Если б встретили меня в спортзале с таким лицом, что б сказали?» - спросила она своих подписчиков.

Поклонники Астафьевой отреагировали массой комплиментов, сравнив ее с Софии Лорен:

«Софии Лорен, ты ли это?», «Я бы сказала: пошли, покушаем», «Я просто в шоках от такой красоты», «Что вы очаровательны», «Я бы не сказала, я бы упала без сознания от такой красоты!», «Одно наслаждение лицезреть такую элегантную, грациозную девушку нереальной красоты».

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Автор: УНИАН